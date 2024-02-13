Hızır orucu tarihleri 2024: Hızır orucu nedir, nasıl tutulur? Üç Aylar'da tutulan Hızır orucu, Şubat ayıyla birlikte gündemde yerini aldı. Peki, Hızır orucu ne zaman 2024? Hızır orucu nedir, nasıl tutulur? İşte detaylar...

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Hızır orucu, Hızır Aleyhisselamın yardımına nail olmak ümidiyle Alevi mezhebine mensup olanlar tarafından tutulan oruçtur.

2024 yılı Hızır Orucu tarihlerini öğrenmek isteyenler, "Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hızır Orucu ne zaman, neden ve kaç gün tutulur? İşte yanıtı...

Hızır orucu nedir?

Hızır orucu Nuh Peygamber’in gemisinin fırtınaya tutulması ve halkın "Yetiş ya Hızır" diye dua etmesi yanıt bulmuştur.

Allah tarafından halkın ettiği dua kabul olur ve bundan dolayı da oruç tutularak Allah’a şükür edilir.

Hızır orucu nasıl tutulur?

3 gün boyunca normal oruç tutulur, ancak hiç bir zaman su içilmez. Meşrubatı aşırıya kaçırmadan içilebilir.

Hızır orucu günleri 2024

Her yıl şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür. Bu yıl Hızır orucu 13-14-15 Şubat 2024 tarihleri arasında tutulacak.