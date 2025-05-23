HMGS sonuçları açıklandı mı? HMGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılı itibariyle uygulanmaya başlayan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na (HMGS) katılım sağlayan adaylar tarafından sonuç tarihi merak ediliyor.

Adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmaları gereken adaylar 2025-HGMS/1 sonuçlarına odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklandığı ve aynı zamanda sınav soru kitapçıklarının ise erişime açıldığı paylaşıldı. Peki, HMGS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, tüm detaylar…

HMGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarına 22 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Aynı zamanda adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görüntüleyebilecek.