Hobi olarak başlamıştı, şimdi paraya para demiyor: Tanesi 100 bin TL

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Erzincan’da el sanatlarının nadide ustalarından biri olan Mehmet Aydın, tam 10 yıl önce hobi olarak başladığı tespih işlemeciliğini bugün ustalık mertebesine taşıdı.

Şehirde bu sanatı yaşatan tek isim olan Aydın, Brezilya’dan özel olarak getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyerek adeta sanata dönüştürüyor.

Kendi kurduğu mütevazı atölyesinde çalışan Aydın, sadece kuka meyvesini işlemekle kalmıyor; tespihlerini değerli taşlarla süsleyerek onları eşsiz kılıyor.

Her biri sevgi ve sabırla şekillenen rengarenk tespihler, göz alıcı estetikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gören Mehmet Aydın’ın tespihlerine; Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden sipariş yağıyor.

İHA'ya konuşan Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

100 BİN LİRAYI BULUYOR

Mehmet Aydın, yalnızca kuka değil; kehribar, Oltu taşı ve gümüş gibi özel malzemelerle de tespihler üretiyor.

Fiyatlarının 3 bin TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar çıktığını belirten Aydın, “Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış” dedi.