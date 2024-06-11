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Horlama için hangi bölüme gidilir? Horlamaya hangi doktor bakar?

Horlama için hangi bölüme gidilir? Horlamaya hangi doktor bakar? Horlama şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte horlama için randevu almanız gereken bölüm..