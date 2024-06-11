Horlama için hangi bölüme gidilir? Horlamaya hangi doktor bakar?

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Horlama, uyku sırasında solunum yolunun kısmen tıkanması sonucu ortaya çıkan gürültülü bir ses çıkarma durumudur.
Bu durum, hem horlayan kişi hem de çevresindekiler için rahatsız edici olabilir.
Horlamanın nedenleri kişiden kişiye değişebilir, bu nedenle uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir doktora başvurmak önemlidir.
Horlama şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.
Peki, horlama şikayeti için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...
Horlama için hangi bölüme gidilmeli?
Horlama şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Kulak Burun Boğaz bölümünden randevu almanız gerekir.