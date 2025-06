Hoş geldin 1447: Hicri Yılbaşı kutlama mesajları 2025! Dualı, yeni, anlamlı tebrik sözleri...

Hicri takvime göre yeni yılın ilk günü olan 1 Muharrem 1447, miladi takvime göre 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor.

Bu tarih, sadece takvim değişimi değil; aynı zamanda Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinin anısını taşıyor.

Hicri yılbaşı özelinde birçok Müslüman sevdiklerine gönderecekleri dualı, anlamlı ve yeni Hicri yıl kutlama mesajları araştırıyor.

Dualı, anlamlı ve en yeni tebrik mesajlarını sizler için derledik.

İşte 2025 Hicri yılbaşı kutlama sözleri...

HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI 2025

Yeni Hicri yıla girerken Rabbim, geçmişte yaptığımız tüm hataları affetsin; geleceğe umutla bakabileceğimiz, huzur dolu bir yıl nasip etsin. 1447 yılı tüm İslam âlemi için hayırlı, bereketli ve afiyet dolu olsun. Hicri yılbaşınız mübarek olsun.

Muharrem ayı; sabrın, bereketin ve hikmetin ayıdır. Rabbim bu mübarek ayla birlikte gönlümüze ferahlık, ömrümüze sağlık, hanemize huzur nasip eylesin. 1447 Hicri yılınızı kutlar, dualarınızın kabulünü dilerim.

Yeni bir hicri yıla daha ulaşmanın şükrüyle; geçmişte kalan tüm kırgınlıkların affa dönüştüğü, duaların arşa yükseldiği, umutların yeniden yeşerdiği bir yıl diliyorum. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Allah’tan, bu yeni yılda yüreğimize sabır, hanemize bereket, sevdiklerimize sağlık ve tüm ümmete barış diliyorum. 1447 yılı gönlünüzce, sevdiklerinizle dolu dolu geçsin. Hicri yılbaşınız kutlu olsun.

Bir yıl daha sona erdi… Yeni hicri yıl; daha çok ibadet, daha çok affedicilik ve daha çok sevgi getirsin. Kalbinizden geçen tüm dualar, 1447 yılında kabul olsun inşallah.

Hicret gibi güçlü bir adım atma vakti… Kalbinizi kıran ne varsa geride bırakın. 1447 yılı, geçmişin yükünden kurtulup, hayra adım attığınız yıl olsun. Hicri yılbaşınız mübarek olsun.

Rabbim, bu yeni Hicri yılda sabredenlere mükâfat, şükredenlere bereket, bekleyenlere kavuşma nasip etsin. 1447 yılı gönlünüzde hep bahar gibi yeşersin.

Yeni yıl, sadece takvimde bir değişim değil; ruhumuzda bir yenilenme, kalbimizde bir temizliktir. Hicri yılbaşınız mübarek, her gününüz rahmetle dolu olsun.

Bu Hicri yılbaşı, sadece yeni bir başlangıç değil; aynı zamanda tövbelerin kabulü, yeni umutların doğuşu ve kalbin temizlenmesidir. 1447 yılına Bismillah diyelim, hayırla başlayalım.

Hicri 1447 yılı, kalbine sekinet, evine huzur, ömrüne hayır getirsin. Rabbim dualarını bu yılda kabul etsin, sevdiklerini yanından eksik etmesin.

Hayatın yükü bazen ağır gelir ama Allah, her yükün altına sabır, her gözyaşına umut verir. 1447 yılı; kalbine sabır, diline dua, gönlüne ferahlık getirsin. Hayırlı hicri yıllar dilerim.

Muharrem ayının rahmetiyle dolu dolu bir yıl yaşamanı; 1447’nin sana ve ailene sağlık, sıhhat, bereket getirmesini temenni ederim. Hicri yılbaşın mübarek olsun.

Dua ediyorum; bu yıl gönlünü kıran her şey güzelliğe, kaybettiklerin huzura dönüşsün. Rabbim seni her zamankinden daha çok sarsın merhametiyle. 1447 yılın hayırlı olsun.

1447 yılı; affetmenin, unutmanın, sevmenin ve yeniden başlamanın yılı olsun. Bu yeni yılda kalbin affetsin, dilin dua etsin, gözün hep gülsün.

Yeni yılda hayatına giren her anı, Allah’a bir adım daha yaklaşmana vesile olsun. Her gününü dualarla başlat, umutla devam ettir. Hicri yılbaşın kutlu olsun.

Hicretin izinden giden her adımda hayır vardır. Rabbim, senin bu yılki tüm adımlarını hayra çevirsin. 1447 yılına temiz bir sayfa, berrak bir kalp ve sağlam bir imanla girmeni dilerim.

Her hicri yılbaşında bir şeyleri ardımızda bırakırız. Bu yıl da öfkeyi, kırgınlığı, tembelliği bırak; dua, sabır ve teslimiyetle dol bir ömür başlat. 1447 yılın mübarek olsun.

Yeni bir yıl, yeni umutlar… Rabbim gönlündeki tüm hayırları nasip etsin, seni sevdiklerinle sınamasın, gözünü yaşla değil tebessümle doldursun. Hicri yılbaşın kutlu olsun.

Kalpten edilen dua, yılın her gününü bereketle geçirir. 1447 yılına girerken; sabırla dua et, tevekkülle bekle. Rabbim seni her türlü hayra eriştirsin.

Hicri yıl; sadece takvim değişimi değil, gönül değişimidir. 1447 yılı, senin için arınmanın, güçlenmenin, daha çok sevilmenin ve sevmenin yılı olsun.