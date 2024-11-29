HSK hakim ve savcı atama listesi yayınladı mı? HSK hakim ve savcı atama listesi nasıl sorgulanır?

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Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesin yayınlanması heyecanla bekleniyordu. Resmi Gazete'de yayımlanacak olan atama listesi merak edilirken tarih araştırmaları da hız kazandı.

HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edileceği tarih hakim ve savcıların radarına girmiş durumda.

Peki, hakim ve savcı atama listesi yayınladı mı? HSK hakim ve savcı atama listesi nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ YAYINLADI MI?

Hakim ve Savcılık Kurulu (HSK) kurulu tarafımdan hakim ve savcıların atama yerleri, bu sabah Resmi Gazete’de yayımlanan adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile birlikte belli oldu.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

HSK hakim ve savcı atama listesini yayınlanmasının ardından sorgulamanın nereden gerçekleşeceğini merak ediyor. Hakim savcı ataması sorgulama ekranı için aşağıda yer verdiğimiz linklere tıklayarak atama listesine erişebilirsiniz.

ADLİ YARGI KARARNAMESİ SORGULAMA

İDARİ YARGI KARARNAMESİ SORGULAMA