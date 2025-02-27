HT Spor 1-2 Mart’ta yayınlayacağı maçları açıkladı! İşte maç programı...
Hüseyin Topuz

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in resmi yayıncısı olan Habertürk Spor, 1-2 Mart tarihlerinde yayınlanacak maçların programını açıkladı.

Açıklanan maç programına göre hafta sonu HT Spor TV ve Habertürk Spor Youtube kanalından 7 maç şifresiz olarak izlenebilecek.

1-2 Mart tarihleri arasında HT Spor TV ve Habertürk Spor Youtube kanalında yayınlanacak maçları sizler için derledik.

İşte maç programı...

1 Mart Cumartesi

14:00 Karşıyaka - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

2 Mart Pazar

14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Menemen FK (HT Spor Youtube)

14:00 Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşıspor (HT Spor Youtube)

14:00 Artvin Hopaspor - Ergene Velimeşespor (HT Spor Youtube)

14:00 Uşak Spor - Türk Metal 1963 (HT Spor Youtube)

14:00 Osmaniyespor - Küçükçekmece Sinopspor (HT Spor Youtube)

14:00 Kolibri Ağrı 1970 - Mardin 1969 (HT Spor TV)

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor