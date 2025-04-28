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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince hukuk fakültesi mezunları için 2024 yılında uygulamaya alınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşti.

Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başlamasının ardından sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman açıklanacak? HMGS sonuçları nereden öğrenilir?

HMGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları 22 Mayıs Perşembe günü adayların erişimine açılacak.

HMGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.