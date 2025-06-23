Hürmüz Boğazı kapandı mı? Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Dünya enerji güvenliği açısından hayati öneme sahip olan Hürmüz Boğazı, son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden gündemde.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği bu stratejik geçidin kapanıp kapanmadığı merak ediliyor.

Peki, Hürmüz Boğazı kapandı mı? Eğer kapanırsa dünya ekonomisi ve enerji piyasaları nasıl etkilenir?

İşte merak edilenler...

Hürmüz Boğazı kapandı mı?

Şu ana kadar resmi kaynaklardan Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapandığına dair net bir açıklama gelmedi. Ancak bölgede artan askeri hareketlilik ve İran ile İsrail arasındaki gerilim, boğazın güvenliğiyle ilgili endişeleri artırmış durumda. Zaman zaman tanker trafiğinde yavaşlama yaşansa da, geçişlerin sürdüğü bildiriliyor.

Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

Hürmüz Boğazı’nın olası bir şekilde kapanması, küresel enerji piyasalarını derinden sarsabilir. Çünkü Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt ve BAE gibi büyük petrol ihracatçılarının ürünleri bu boğazdan dünya pazarlarına ulaşıyor.

Boğazın kapanması durumunda:

- Petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanabilir.

- Küresel enflasyon artabilir.

- Enerji arzında ciddi kesintiler yaşanabilir.

- Enerji ithalatına bağımlı ülkeler ekonomik olarak zorlanabilir.

- Alternatif rotalar devreye girse de, yeterli kapasite sağlanamayabilir.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının yalnızca bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı ekonomik ve siyasi olarak etkileyeceği konusunda uyarıyor.