Hyundai fiyatları dibe çekti, piyasayı altüst etti: İşte kampanyalı fiyatlar…

Haber Merkezi

B segment SUV sınıfında adından sıkça söz ettiren Hyundai Bayon, son dönemde artan fiyatlara rağmen hala Türkiye pazarında cazip seçenekler sunuyor.

Farklı motor seçenekleri ve zengin donanım paketleriyle dikkat çeken Bayon, şık tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimiyle öne çıkıyor.

Hyundai Bayon, ülkemizde 1.2 MPI 79 PS ve 1.0 T-GDI 100 PS motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 1.2 MPI motor seçeneği, 79 beygir güç ve 113 Nm tork üreterek günlük kullanımda düşük yakıt tüketimi ile kullanıcılarını memnun ediyor. Bu motor, 5,9 litre birleşik yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek arayanlar için ideal.

Diğer taraftan, 1.0 T-GDI motoru ise 100 beygir güç ve 172 Nm tork ile daha dinamik bir sürüş keyfi sunuyor. Bu motor seçeneği de 5,8 litre birleşik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

Hyundai Bayon, Jump, Style ve Elite donanım paketleriyle sunuluyor. Zengin donanım seçenekleri, araç sahiplerine konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunarken, yüksek teknolojili özellikler de araca modern bir hava katıyor.

İşte Hyundai Bayon kampanyalı fiyat listesi…

HYUNDAI BAYON FİYATLARI

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel

Satış fiyatı: 1.170.000 TL – Kampanyalı satış fiyatı: 1.099.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.284.000 TL – Kampanyalı satış fiyatı: 1.229.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.360.000 TL – Kampanyalı satış fiyatı: 1.299.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT

Satış fiyatı: 1.460.000 TL – Kampanyalı satış fiyatı: 1.399.000 TL