‘İade edin’ çağrısı yapıldı! Salmonella tespit edilen yumurtalar raflardan kalkıyor

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren August Egg Company tarafından, büyük çaplı bir geri çağırma başlatıldı.

Şirket, Hilmar kentindeki üretim tesisinden çıkan 1.700.000 düzine kahverengi kafessiz ve organik yumurtayı, Salmonella bulaşma riski nedeniyle piyasadan çekiyor.

Geri çağırmaya neden olan Salmonella bakterisinin, sağlıklı bireylerde dahi ateş, kanlı ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterirken, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ölümcül sonuçlar doğurabilme riskinden dolayı yumurtaların acil olarak toplatılmasına karar verildi.



DERHAL İADE EDİN!

Söz konusu yumurtalar, 3 Şubat 2025 - 15 Mayıs 2025 tarihleri arasında üretildi ve 4 Mart 2025 - 4 Haziran 2025 tarihleri arasında Kaliforniya ve Nevada’daki pek çok zincir markette satışa sunuldu.

Dağıtım yapılan mağazalar arasında Save Mart, FoodMaxx, Lucky, Smart & Final, Safeway, Raley's, Food 4 Less ve Ralphs gibi büyük isimler yer alıyor.

Ayrıca yumurtalar, Walmart mağazaları aracılığıyla Kaliforniya, Nevada, Washington, Arizona, Wyoming, New Mexico, Nebraska, Indiana ve Illinois eyaletlerine de ulaştırıldı. Geri çağrılan ürünlerin ambalajlarında şu bilgiler yer alıyor:

Bitki kodu : P-6562 veya CA5330

: veya Jülyen tarih aralığı: 032 ile 126 arası

Dikkat edilmesi gereken bu kodlar, karton ambalajın yan kısmında yer alıyor ve hem fiber hem plastik kutularda bulunabiliyor.

Yetkililer belirtilen kodlara sahip yumurtaları satın alanların kesinlikle tüketmemeleri, derhal imha etmeleri veya satın alınan mağazaya iade etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.