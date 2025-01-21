IBAN ile para transferinde yeni dönem: Sistem değişti!

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından internet bankacılığı kullanan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

IBAN ödemelerini kapsayan 'Ödeme İste' hizmeti özelinde yaşanan değişiklikler dikkat çekti. Yeni özellikler eklenen 'Ödeme İste' hizmetinden yalnızca bireysel ödemeler için değil artık işletmeler arası ödemeler, e-ticaret ödemeleri ve alışverişlerde de yararlanılabilecek.

“Ödeme İste” sistemi kapsamının genişlemesiyle birlikte ödemenin yapılacağı tarihinde önceden seçilebilmesi de sağlanıyor.

ÖDEME TARİHİ BELİRLENEBİLİYOR!

Söz konusu değişikliklerle birlikte ödeme iste talebini ileten kişi dilerse 'erken ödeme' seçeneğini aktif ederek talepte bulunduğu kişinin ödeme tarihi öncesinde ödemeyi tamamlamasına olanak tanıyor. Öte yandan yeni eklenen kısmi ödeme ve erteleme gibi fonksiyonlar da ödeme sürecini daha esnek hale getiriyor.

Ödeme iste sistemine getirilen yeni özellikler arasında yer alan "erken ödeme" ile kullanıcılara vade tarihinden önce ödeme yaparak esnek ödeme yönetimi sağlıyor.

"Kısmi ödeme"yle ise talep edilen ödemelerin tamamı yerine, kısmi ödemeler gerçekleştirerek esnek bir ödeme süreci sunuyor. 'Ödeme erteleme' seçeneği kurumsal müşteriler için ödemelerin ertelenmesini sağlarken ticari işlemlerde likidite yönetimine katkı sunuyor.