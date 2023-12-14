IBAN yetiyor! Emekliye ek ödeme; 15-31 Aralık'ta... Emekli olup çalışmaya devam edenlere de verilecek olan 5 bin lira ikramiye tarihleri duyuruldu.

ensonhaber.com

Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel ilk ve son kez verilen 5 bin liradan yalnızca çalışmayan emekliler faydalandı.

SSK, Bağkur ve EYT'liler olmak üzere sigortası olmayan her vatandaşa ödeme yapıldı.

Karardan mağdur olan emekliler için çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereğinin yapılması için talimat verdi.

Milyonlarca emeklinin beklediği Cumhuriyet ikramiyesi ödemelerinde süreç başlıyor.

Tarih verildi

Emekli maaşı alanlara yapılacak ek ödemenin ayın 15'inden 31 Aralık tarihine kadar hesaplara yatacağı öğrenildi.

Vatandaşlar ek ikramiyelerini maaş aldıkları hesaplarından çekebilecek.