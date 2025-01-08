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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genç Üniversiteli Desteği kapsamında toplamda 100 bin üniversiteli gence burs verilecek.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden 100 bin öğrenciye verilecek burs miktarı ise 15 bin TL olarak belirlendi.

Burs başvuruları sonucunda yapılan değerlendirmelerin ardından burs alacak öğrencilerin ilk İBB burs ödeme tarihi belli oldu. Peki, İBB Genç Üniversiteli bursu yattı mı? Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ödeme tarihi belli oldu mu?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İBB BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Burs ödemeleri 3 taksit (5.000 TL x 3) olarak ödenecek. İlk taksit 7 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırıldı.