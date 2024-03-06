İbn-i Sina önerdi: Limon ve balla karışınca kalbi yeniden doğmuş gibi yapıyor... Doğanın şifalı elleriyle her derde deva tarifleri geçmişten bugüne kadar gelen İbn-i Sina'nın bu karışımı kalbinizi adeta yeniden doğmuş gibi yapıyor. Tek yapmanız gereken o bitkileri limon ve balla karıştırmak.

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Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina Tıp Kanunu adlı eserinde yer alan mucize tarifleriyle birçok hastalığa şifa olmaya devam ediyor.

İnsanlık için oldukça fazla yararlı reçeteler yazan doktor, eserinde kalbinizi yeniden doğmuş gibi yapacak olan o sırrı da vermiş.

Doğanın mucizelerini kullanarak hemen her derde deva olan tarifleri günümüzde sıkça uygulanmaya devam ediyor.

Özellikle kalp rahatsızlıklarının giderek artış yaşadığı bu dönemlerde İbn-i Sina’nın bu tarifi mucizeleri yaşatacak. Kalbiniz adeta yeni doğmuşsunuz gibi olacak.

Kalp sağlığına birebir olan tarif…

Doğada yer alan birçok bitki farklı bir dizi hastalığa deva olabiliyor. İbn-i Sina bu reçetesiyle doğanın mucizelerini kalbiniz için kullanıyor.

İbn-i Sina melisa ve ısırganı kurutup yapraklarını ufalayın içine limon rendeleyin ve bal ile karıştırıp macun yapın diyerek kalp sağlığınızı dinç hale getirecek reçeteyi vermiştir. Ayrıca İbn-i Sina bu macunu yiyen kişinin kalbi yeniden doğmuş gibi olacağını da dile getirmiştir.

Tek yapmanız gereken bir tutam ısırgan otu ve bir tutam melisa yaprağını öğütmek. Ardından 50 gram kadar öğütülmüş karışıma 250 gram kadar bal ekleyin ve son olarak içerisine limon kabuğu rendeleyin.

Bu karışımı sabah akşam aç karnına 1 yemek kaşığı tüketerek kalp sağlığınızı korumada etkili bir yöntem uygulayabilirsiniz.

Ancak farklı sağlık sorunları olan kişilerin karışımı uygulamadan önce bir uzmana danışmaları ve o şekilde tüketmeleri daha yararlı olacaktır.