İbn-i Sina yıllar önce kökten çözmüş! Bu yöntemle kepeğin "k"si kalmıyor... Kepek sorununa karşı bazı doğal yağ önerilerinde bulunan tıp alimi İbn-i Sina, oldukça etkili bir formül verdi.

Editör: Yağmur Dinç

Dünyanın erken tıbbın babası olarak tanınan İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

Tıp alanında olduğu kadar, bilimsel birçok dalda da önemli etkileri bulunan İbn-i Sina, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders olarak okutuluyor.

Alimlerin alimi İbn-i Sina, bulduğu yararlı doğal karışımları not ederek birçok sağlık sorununa çare buldu.

Saç kepeği sorunu yaşayanlar için de etkili bir önerisi bulunuyor.

İbn-i Sina’nın önerdiği doğal ve ucuz yöntem sayesinde kepekten kurtulabilirsiniz.

KEPEK SORUNUNA İBN-İ SİNA REÇETESİ

İbn-i Sina asırlar öncesinden kepek sorununa karşı çemen otu yağını önerdi.

Çemen otu yağı saç dökülmesini önleyici etki gösterirken, saç uzamasını hızlanmasına ve kepekten korunmaya yardımcı olur.

Kaynayan suyun içerisine çemen tohumları eklenir ve yumuşaması beklenir. Ardından kaşıkla ezilerek iyice karıştırılır ve macun kıvamına getirilir.

Hazırlanan çemen otu macunu saç derisine masaj yaparak iyice yedirerek uygulanır. Takribi 30-40 dakika bekledikten sonra bol su ile durulanıp şampuanla yıkanır.