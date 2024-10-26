İbo Aslan - Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Türk dövüşçü İbo Aslan, UFC 308 etkinliğinde Brezilyalı Raffael Cerqueira ile karşılaşmak üzere ringe çıkacak.

Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de ülkemizi temsil eden İbo Aslan, önemli bir mücadele için ringe çıkıyor.

28 yaşındaki İbo Aslan, hafif ağır siklet (light heavyweight) kategorisinde yer alıyor.

İbo Aslan ile Raffael Cerqueira arasındaki mücadele, MMA hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Peki, İbo Aslan - Raffael Cerqueira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları...

İbo Aslan - Raffael Cerqueira maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak. Bu zorlu maç, S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak.