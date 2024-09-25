İç çamaşırı yasaklandı: Cezası 28 bin TL ı İspanya’nın Malaga kentinde, görgü kurallarına uymayan turistler için 750 euroya kadar para cezası uygulanacak.

Yağmur Dinç

İspanya'nın popüler yaz destinasyonlarından Malaga’ya bu yıl 14 milyon turist geldi.

Yerel aktivistler, Malaga'nın turistler için bir tema parkına dönüştüğünü savunarak özellikle gece hayatı ve kulüpler için gelen kaba ziyaretçileri eleştirdi.

Euronews’in haberine göre, Malaga yerel meclisi, bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla turizm kurallarını güncelledi.

ÜSTSÜZ GEZMEK YASAK

Şehirde sık sık üstsüz ya da yüzme kıyafetleriyle dolaşan turistlerden şikayetçi olan kent sakinlerinin talepleri doğrultusunda, kamusal alanlarda üstsüz veya iç çamaşırıyla dolaşmak yasaklandı.

Bu kurala uymayanlara 750 euroya ( 28.520,52 Türk Lirası) kadar para cezası verilecek.