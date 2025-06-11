İçecek satışlarında yeni dönem: Uymayan 24 bin 786 lira ceza ödeyecek

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin tarafından onaylanarak yürürlüğü giren yeni yasa gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Enerji içecekler ve alkolsüz tonik içeceklerinin satışlarını sınırlayan yasa kapsamında Rusya’da artık 18 yaşını doldurmayan kişiler bu içecekleri satın alamayacak.

Genç neslin sağlığını korumak amacıyla uygulamaya alınan söz konusu yasaya uymayan vatandaşlara ve yetkililere ise para cezası kesilecek.

BİNLERCE RUBLE CEZA KESİLECEK

Söz konusu yasaya uyumayan vatandaşlara 30-50 bin ruble, yetkililere 100-200 bin ruble, tüzel kişilere ise 300-500 bin ruble para cezası kesilecek.

Alıcıların yaşını e-Devlet uygulamasıyla doğrulayabileceğini ve bu hakkın 18 Ocak 2025 tarihli hükümet kararıyla güvence altına alındığı belirtildi.