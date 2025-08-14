İçme suyundaki klor zararlı mıdır? Uzmanlar uyardı!

Şebeke suyunun temiz kalması ve mikrobiyolojik açıdan güvenli olması için kullanılan klor, son yıllarda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, belirli oranlarda kullanılan klorun suyu dezenfekte etmekte etkili olduğunu ancak fazla miktarda klorun sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Klorlu suyun uzun süreli tüketimi; cilt tahrişinden mide rahatsızlıklarına kadar çeşitli olumsuz etkilere yol açabilirken, özellikle hassas bünyelerde daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Sağlık otoriteleri, içme suyundaki klor miktarının Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırlar içinde tutulması gerektiğini vurguluyor.

Evde kullanılan basit filtreler ve suyu dinlendirme yöntemleriyle klor oranının azaltılabileceği de ifade ediliyor.

Vatandaşların, içme suyu kalitesi hakkında düzenli olarak yayımlanan resmi analiz raporlarını takip etmeleri öneriliyor.

İçme suyundaki fazla klor, uzun vadede cilt kuruluğu, saç dökülmesi, mide ve bağırsak rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Ayrıca hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlar ve solunum problemleri de görülebiliyor.