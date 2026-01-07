Bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? Ne yapılması gerekir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günlük hayatta hazır gıdaların artması, yurt dışı seyahatleri, paketli ürünler ve restoran menülerindeki içeriklerin her zaman açıkça anlaşılmaması, bazı dini hassasiyetleri de beraberinde getiriyor.

Özellikle domuz eti ve domuzdan elde edilen katkı maddeleri, farkında olunmadan tüketilebilen gıdalar arasında yer alabiliyor.

Bu durum, "Bilmeden haram bir gıda tüketilirse bunun dini hükmü nedir?" sorusunu sıkça gündeme taşıyor.

Yanlışlıkla domuz eti yediğini sonradan öğrenen pek çok kişi, bunun günah olup olmadığını merak ediyor.

Peki; bilmeden domuz eti yemek günah mıdır? Hükmü nedir? Diyanet'e bakalım...

DİYANET DOMUZ ETİ AÇIKLAMASI

Dinimiz, insanı maddî ve manevî zararlardan korumak için birtakım kurallar koymuş; bu amaçla necis, kötü ve zararlı olan şeyleri yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanları da helal kılmıştır. (el-Bakara, 2/168, 173; el-A‘râf, 7/157)

Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı…” (el-Bakara, 2/173; el-Mâide, 5/3; el-En‘âm, 6/145; en-Nahl, 16/115) buyrularak domuzun necis olduğu ve etinin de haram kılındığı açıkça ifade edilmiştir.

Her ne kadar bu âyet-i kerîmelerde, domuzun etinin haram kılındığından söz edilmiş ise de En‘âm sûresinin 145. âyetinde geçen “rics” kelimesi ile el-A’râf sûresinin 157. âyetinde yer alan “Peygamber onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” ifadelerini birlikte değerlendiren İslâm âlimleri, domuzun sadece etinin değil bütün cüzlerinin necis olduğunu ifade etmişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 5/142, 305)

BİLMEDEN DOMUZ ETİ YEMENİN HÜKMÜ:

İslam’da haram ve helal ayrımı niyet ve bilinç esasına dayanır.

İslam alimlerinin ortak görüşüne göre; Domuz eti, Kur’an-ı Kerim’de açıkça haram kılınmış gıdalar arasında yer alır. Ancak bir kişi, yediği yemeğin içeriğinde domuz eti bulunduğunu bilmiyorsa, bu durum kasıtlı bir davranış olarak değerlendirilmez.

Bilmeden yapılan bu hatanın telafisi için tövbe etmek ve yiyecekleri tüketirken daha dikkatli olmak gerekmektedir.

Bakara Suresi 173 . Ayet Tefsirinde şu şekil buyrulmuştur;

"Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir."