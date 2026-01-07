Keşfedilmemiş, nadir ve anlamlı Türkçe kız bebek isimleri 2026

- Türkçe kökenli isimlerin anlamı ve nadir kullanımı, 2026'da öne çıkacak kız bebek isimlerinde dikkat çekiyor.
- Aileler, çocuklarının kimliğini ve mirasını ifade eden, doğa ve saflık gibi kavramları yansıtan isimlere yöneliyor.
- Almila, İlsu, Ersinay ve Gökçeva gibi isimler trend olarak belirtiliyor.
İsim seçimi, aileler için yalnızca bir tercih değil; aynı zamanda bir kimlik ve miras meselesi olarak görülüyor.
Son yıllarda özellikle yabancı kökenli ve sık kullanılan isimler yerine, Türk kültürünün derinliklerinden gelen, kulağa modern ama anlamı güçlü isimler ön plana çıkıyor.
2026’da kız ve erkek bebekler için tercih edilmesi beklenen bu isimler; doğa, gökyüzü, güç ve saflık gibi kavramları yansıtırken, nadir kullanımlarıyla da fark yaratıyor.
İşte keşfedilmemiş, az konulan ve en yeni Türkçe kız bebek isimleri...
Almila – Kızıl elma, bereket simgesi
İlsu – Ülke + su (saflık, yaşam)
Ersinay – Güçlü ay
Yalınay – Saf, duru ay
Göksen – Gökyüzü kadar geniş
Salkım – Bereket, doğurganlık
Ilgıt – Hafif rüzgâr
Aybike – Ay gibi güzel kadın
Begümce – Hanım, soylu
Urazay – Talihli ay
Kutluay – Uğurlu ay
Özün – Gerçek, saf olan
Ekinay – Bereketli ay
Aybelin – Ay + belin (ince, zarif)
Gökçeva – Göksel güzellik
Yıldıray – Parlayan ay
Alçin – Kızıl renkli kuş