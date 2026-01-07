Abone ol: Google News

Keşfedilmemiş, nadir ve anlamlı Türkçe kız bebek isimleri 2026

Türkçe kökenli, nadir konulan, henüz yaygınlaşmamış ve 2026’da öne çıkması beklenen isimleri derledik.

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 07.01.2026 14:55
  • Türkçe kökenli isimlerin anlamı ve nadir kullanımı, 2026'da öne çıkacak kız bebek isimlerinde dikkat çekiyor.
  • Aileler, çocuklarının kimliğini ve mirasını ifade eden, doğa ve saflık gibi kavramları yansıtan isimlere yöneliyor.
  • Almila, İlsu, Ersinay ve Gökçeva gibi isimler trend olarak belirtiliyor.

İsim seçimi, aileler için yalnızca bir tercih değil; aynı zamanda bir kimlik ve miras meselesi olarak görülüyor.

Son yıllarda özellikle yabancı kökenli ve sık kullanılan isimler yerine, Türk kültürünün derinliklerinden gelen, kulağa modern ama anlamı güçlü isimler ön plana çıkıyor.

2026’da kız ve erkek bebekler için tercih edilmesi beklenen bu isimler; doğa, gökyüzü, güç ve saflık gibi kavramları yansıtırken, nadir kullanımlarıyla da fark yaratıyor.

İşte keşfedilmemiş, az konulan ve en yeni Türkçe kız bebek isimleri...

Almila – Kızıl elma, bereket simgesi

İlsu – Ülke + su (saflık, yaşam)

Ersinay – Güçlü ay

Yalınay – Saf, duru ay

Göksen – Gökyüzü kadar geniş

Salkım – Bereket, doğurganlık

Ilgıt – Hafif rüzgâr

Aybike – Ay gibi güzel kadın 

Begümce – Hanım, soylu

Urazay – Talihli ay

Kutluay – Uğurlu ay

Özün – Gerçek, saf olan

Ekinay – Bereketli ay

Aybelin – Ay + belin (ince, zarif)

Gökçeva – Göksel güzellik

Yıldıray – Parlayan ay

Alçin – Kızıl renkli kuş 

