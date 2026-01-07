Keşfedilmemiş, nadir ve anlamlı Türkçe kız bebek isimleri 2026

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsim seçimi, aileler için yalnızca bir tercih değil; aynı zamanda bir kimlik ve miras meselesi olarak görülüyor.

Son yıllarda özellikle yabancı kökenli ve sık kullanılan isimler yerine, Türk kültürünün derinliklerinden gelen, kulağa modern ama anlamı güçlü isimler ön plana çıkıyor.

2026’da kız ve erkek bebekler için tercih edilmesi beklenen bu isimler; doğa, gökyüzü, güç ve saflık gibi kavramları yansıtırken, nadir kullanımlarıyla da fark yaratıyor.

İşte keşfedilmemiş, az konulan ve en yeni Türkçe kız bebek isimleri...

Almila – Kızıl elma, bereket simgesi

İlsu – Ülke + su (saflık, yaşam)

Ersinay – Güçlü ay

Yalınay – Saf, duru ay

Göksen – Gökyüzü kadar geniş

Salkım – Bereket, doğurganlık

Ilgıt – Hafif rüzgâr

Aybike – Ay gibi güzel kadın

Begümce – Hanım, soylu

Urazay – Talihli ay

Kutluay – Uğurlu ay

Özün – Gerçek, saf olan

Ekinay – Bereketli ay

Aybelin – Ay + belin (ince, zarif)

Gökçeva – Göksel güzellik

Yıldıray – Parlayan ay

Alçin – Kızıl renkli kuş