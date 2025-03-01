İftar duası: Oruç açarken hangi dualar okunur?

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Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan ayı başladı.

Ramazan, yalnızca oruç tutmak değil, aynı zamanda sabır, ibadet ve manevi arınma ayı olarak da biliniyor.

Oruç tutanlar, sahurla birlikte niyet etti ve gün boyunca yeme içmeden uzak durarak manevi bir yolculuğa çıktı.

Akşam ezanının okunmasıyla ise oruçlar açılacak ve ilk iftar yapılacak.

Peki, oruç açarken hangi dualar okunur? İşte iftar duası...

İFTAR DUASI OKUNUŞU

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

ORUÇ AÇARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oruç açarken ilk olarak 1 bardak su içilmeli, ardından hurma veya zeytinle mide yavaşça hazırlanmalıdır.

İftara ılık bir çorba ve bir dilim ekmekle başlanmalı, ardından 15-20 dakika beklenmelidir. Bu süre, beyinden mideye giden açlık sinyallerini kontrol altına almak için önemlidir.

Ana yemek olarak kızartmalar, aşırı yağlı yemekler ve kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun yerine posalı, sindirimi kolay ve besleyici gıdalar tercih edilmelidir.

Sindirim sistemini yormamak için besinler ağızda iyice çiğnenmeli ve yavaş yenmelidir.