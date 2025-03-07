İftar yemeği vermenin sevabı nedir? Kim bir oruçluyu iftar ettirirse...

Yağmur Uçar

İftar sofralarında buluşan İslam alemi, orucunu açıp ibadetini yerine getiriyor.

Ramazan ayında iftar vermek isteyenler, oruçlu kişiyi doyurmanın sevabını merak ediyor.

Oruçlu kişiyi iftar ettirmenin fazileti, hadis-i şerif ile de açıklanmıştır.

Peki; iftar vermenin sevabı nedir? İftar yemeği vermenin fazileti nelerdir? İşte bilgiler...

İFTAR VERMENİN SEVABI

Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Nebî (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.” (Tirmizî, Savm 82)

Hadis-i Şerifte farz veya nâfile oruç tutan bir kimseyi iftar ettiren insanın, o oruçlu kişi kadar sevap kazanacağı müjdelenmektedir.

Ayrıca bunun, oruçlunun sevabına ortak olmak anlamına gelmediği, oruçlunun sevabından hiçbir şeyin noksanlaşmayacağı da ifade edilmektedir.