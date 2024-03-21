İftarda pide yiyenler dikkat! Canan Karatay zehir dolu diyerek uyardı… Sağlıklı beslenme uzmanı Canan Karatay Ramazan’ın olmazsa olamazı pide hakkında uyarılarda bulundu. Meğer pide zehir saçıyormuş. İşte, pideyle alakalı akla gelmeyecek o zarar…

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Verdiği sağlıklı beslenme önerileriyle takip edilen Canan Karatay bu kez pide hakkında çarpıcı uyarılarda bulundu. Meğer ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide sağlığınızı böyle tehdit ediyormuş.

Karatay, pide yapımında kullanılan unlar hakkında uyarılarını zehir saçıyor diyerek yineledi. Ayrıca Karatay hazır pideyi tahtından edecek sağlıklı pidenin nasıl olması hakkında da bilgiler verdi.

Hepsi zehir saçıyor…

Pide yapımında kullanılan unların endüstriyel olduğunu ve zehir dolduğunu söyleyen uzman isim, pide gibi çoğunluğu karbonhidrattan oluşan besinlerin tüketilmemesi gerektiğini altını önemle çizdi.

Karatay, "Unları tarladan itibaren zehirle dolu. Kusura bakmayın ama pide yiyecek miyiz? Tabii, dayanamayanlar işte bir avuç kadar yiyebilir ama pideyi şöyle ikiye ayıralım bir parçasını yanımızdakine verelim diğer parçanın üstüne de bol köy tereyağı sürelim. Onun biraz toksinlerini azaltır” dedi.

Bu sebeplerden ötürü pide yaparken; tam buğday unu kullanabilir, içerisine doğranmış domates, biber, maydanoz, ıspanak gibi sebzeler ekleyebilir veya yağını azaltarak sadece tereyağı kullanabilirsiniz.