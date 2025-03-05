İftardan hemen sonra çay içen yandı! İşte zararları…

Haber Merkezi

Ramazan ayı, oruç tutanların hem manevi hem de fiziksel olarak kendilerini yeniledikleri özel bir dönem. Bu süreçte, iftar ve sahur menüleri büyük önem taşıyor.

Ancak, oruç tutanlar arasında iftar sonrası yapılan seçimler farklılık gösterebiliyor.

Bazı insanlar uzun süren açlık ve susuzluğun ardından en çok su içme ihtiyacı hissediyor, bazıları ise açlık nedeniyle yoğun bir yeme isteği duyabiliyor.

Bunun yanı sıra, iftar sonrası sıcak hava etkisiyle bir de çay içme isteği doğabiliyor.

Ancak iftardan sonra çaya sarılanlara uzmanlardan uyarı geldi.

İFTAR SONRASI ÇAYIN ZARARLARI

Uzmanlar, Ramazan ayında oruç tutanların iftar yapar yapmaz çay içmek yerine, öncelikle su içmelerini öneriyor.

Çay ve kahve gibi içeceklerin, vücudun su dengesini bozabileceğini ve kan şekerini düşürebileceğini belirten uzmanlar, bu alışkanlığın sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Çayın içerdiği kafein nedeniyle hızla kana karıştığını ve bu durumun tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini belirtiyorlar.

Bu sebeple, çay içmenin yemekten sonra 1-2 saatlik bir süre sonrasına bırakılmasının daha sağlıklı olacağı ifade ediliyor.