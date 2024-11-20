İGDAŞ'tan İstanbullulara uyarı! O cihazları gece yatmadan önce kapatın...

Hüseyin Topuz

Meteoroloji,AKOM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik'ten sonra bir fırtına uyarısı da İGDAŞ'tan geldi.

AKOM, öğle saatlerinde yaptığı bir uyarı ile bu gece yarısından sonra Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Vatandaşlar yapılan uyarıları dikkatle takip ederken bir uyarıda İGDAŞ'tan geldi.

İGDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli abonelerimiz, Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız."