Ihlamur bu renkse uzak durun! Meğer en sağlıksız hali...

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Kış aylarında bolca tüketilen bitki çayları arasında yer alan ıhlamur hem lezzeti hem de faydaları nedeniyle vazgeçilmezler arasında yer alır.

Ancak ıhlamur içerken dikkat etmeniz gereken noktalarda bulunur. Bu noktaların başında yer alan rengi ise size içtiğiniz ıhlamurun faydadan çok zarar verdiği konusunda ipucu verir.

Soğuk algınlığına karşı adeta bir kalkan etkisi yaratan ıhlamur bakın hangi renkteyse kesinlikle içilmemesi gerekiyormuş.

O RENKTEYSE UZAK DURUN

Sağlık açısından faydalı olan bitki çayları arasında yer alan ıhlamur hemen her şeyde olduğu gibi aşırı tüketiminden kaçınılması gerekir.

Aşırı tüketimi faydadan çok zarar veren ıhlamuru tüketirken dikkat etmeniz gereken noktaların başında rengi gelir. Ihlamurun rengi kırmıza dönmeye başladıysa ıhlamurun hiçbir faydası kalmadığını ve artık tüketilmemesi gerektiğinin önemli bir belirtisidir.

Herhangi bir faydası kalmayan rengi kırmızıya dönmüş ıhlamuru içmeniz sağlığınıza hiçbir faydası bulunmayacağından tüketmeden dökmeniz en iyi seçenek olacaktır.