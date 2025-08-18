İki resim arasındaki 3 farkı 7 saniyede bulabilenler dahi sayılıyor! Süre başladı...

Dikkat ve gözlem yeteneğinin ön planda olduğu bu eğlenceli bulmacada iki benzer resim arasındaki farkları bulmanızı istiyoruz.

Küçük detayların büyük farklar yarattığı bu görsel oyunda, hem eğlenecek hem de zihinsel becerilerinizi test etme imkanı bulacaksınız.

Peki siz bu iki resim arasındaki farkları bulabilecek kadar dikkatli misiniz? Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın.

İşte o resim;

Bu iki resim arasında 3 adet farklılık yer alıyor. Sadece çok dikkatli bakan kişiler bu farkları 7 saniyede buluyor.

Bu tarz bulmacalar, genellikle gözlem yeteneklerini ve problem çözme becerilerini eğlenceli bir şekilde sınamak amacıyla kullanılıyor.

Bazı detaylar gözünüzden kaçabilir, ama dikkatli bir bakışla tüm farkları kolaylıkla bulabilirsiniz.

Peki siz iki resim arasındaki 3 farkı bulabildiniz mi? Son 7 saniyeniz kaldı...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti...

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki farklar;