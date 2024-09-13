İki resim arasındaki 7 farkı sadece yüksek IQ'su olanlar 11 saniyede buluyor! İki resim arasındaki farkları bulmaya dayalı yeni bir bulmaca ile karşınızdayız. İşte sosyal medyayı sallayan o görsel bulmaca testi. Hadi teste başlayın...

Hüseyin Topuz

Dikkat ve zeka gerektiren görsel testler insanların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılara aynı iki resim arasındaki 7 farkı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Bu tür görsel bulmacalar kişilerin görsel algılarını test etmeye yardımcı oluyor.

Yatağında tablet ile oynanan çocuğun yer aldığı aynı iki resim arasındaki 7 farkı bulmanızı istiyoruz.

Resimler arasındaki farkları bulmak için sadece 11 saniyeniz var. Peki, siz bu iki resime bakınca aradaki farkları bulabilecek misiniz?

Hadi teste başlayın.

İşte o resim;

Dikkat ve zeka sınırlarını zorlayan bu testler bilişsel yetenekleri geliştirmeye yardımcı oluyor.

Bu iki resim arasında 7 tane farklılık yer alıyor. Yalnızca çok dikkatli bakan insanlar resimler arasındaki farkları farkediyor.

Peki siz iki resim arasındaki 7 farkı bulabildiniz mi? Son 10 saniyeniz kaldı...

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süreniz bitti.

Eğer siz bu resimdeki farkları bulabildiyseniz dikkat konusunda çok iyisiniz demektir.

İki resim arasındaki farkları bulamayanlar için cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İşte iki resim arasındaki 7 fark;

İki resim arasındaki 7 fark kırmızı alanların içerisinde yer alıyor.