İki sucuk markası daha ifşa oldu: İçinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerin sıklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlık yetkilileri, son yapılan denetimlerde, belirlenen standartlara uymayan ve sağlığı tehlikeye atabilecek iki sucuk markasını ifşa etti.

Bakanlık, bu markaların ürünlerinde kanatlı eti tespit ettiğini açıkladı.

Tüketicilerin daha güvenli gıda tüketebilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıran bakanlık, aynı zamanda bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılacağını ve sağlıklı gıda üretiminin önemini vurguladı.

İKİ SUCUK MARKASINDA HİLE!

Bakanlığın açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesine göre aşağıdaki iki sucuk markasında kanatlı eti tespit edildi:

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KAYSERİ SÖZDUYAR PASTIRMA SUCUK DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti

ARDA ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YENİ DANACI DANA SUCUK Kanatlı Eti Tespiti