İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil tarihi 2025...
Hüseyin Topuz

Okullarda ilk ara tatilin sona ermesinin ardından gözler ikinci ara tatile çevrildi.

İlk ara tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında yapan milyonlarca öğrenci, yılın ikinci ara tatili hakkında aramalarına hız kazandırdı.

2. dönem ara tatil tarihleri gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Peki okullar ikinci ara tatile ne zaman girecek? İşte merak edilen o tarih...

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil, 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

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Hüseyin Topuz
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