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İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil tarihi 2025...

İkinci ara tatil ne zaman? İkinci ara tatil tarihi 2025... Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ikinci ara tatil tarihi...