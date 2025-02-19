İkinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Hüseyin Topuz

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen cemre düşmesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

İlk cemre 19 Şubat 2025 tarihinde havaya düştü. Bu olayın ardından vatandaşlar ikinci cemrenin ne zaman ve nereye düşeceğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Bilindiği üzere cemre yılda üç kez düşmektedir. Cemre havaya, suya ve toprağa düşer.

Vatandaşlar arama motorlarında "İkinci cemre ne zaman düşecek?" ve "İkinci cemre nereye düşecek" sorularına yanıt arıyor.

Peki ikinci cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih..

İkinci cemre ne zaman düşecek?

Her sene birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşen cemre bu sene ilk olarak 19 Şubat'ta havaya düştü.

Buna göre ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek.