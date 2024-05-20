İlaç şişelerinin içindeki bu pamuklar bakın ne işe yarıyor… İlaç şişelerinin içinde bulunan pamuk toplarının ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Aslında bu küçük detayın çok işlevi var!

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İlaçların ambalajında bulunan pamuklar gerçekten ne işe yarıyor?

Özellikle 1900'lerin başında Bayer tarafından aspirin şişelerinde kullanılmaya başlanan bu yöntem, o zamandan beri birçok ilaç üreticisi tarafından benimsenmiştir.

İlaçların pamukla paketlenmesinin en önemli nedenlerinden biri, ilaçların şişe içindeki hareketini sınırlamaktır.

Bu, özellikle cam şişelerin kullanıldığı dönemlerde ilaçların hasar görmesini engellemek için kritik bir önlem olarak karşımıza çıkıyor.

Şişenin sallanması veya düşmesi durumunda, pamuklar sayesinde ilaçların zarar görmesi önlenir ve ilacın etkinliği korunmuş olur.

Tabii sadece bu değil…

İlaç şişelerindeki pamuğun amacı...

Bu pamukların kullanılmasını en büyük amacı tabletlerin kırılmaması ve zarar görmemesi.

Ancak, pamuk kullanımının sadece bu avantajla sınırlı olmadığını belirtmek gerekir. Pamuk aynı zamanda ilaç şişesindeki nemi emerek, tabletlerin veya kapsüllerin nemden zarar görmesini önler. Bu da ilacın raf ömrünü uzatır ve etkinliğini korur.