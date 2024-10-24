İlaçlar zamlandı! 25 Ekim’de fiyatları değişiyor...

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilaç fiyatlarında değişiklik gündeme geldi.

Yayımlanan karar ile birlikte, ilaç fiyatlamasında kullanılan, Euro kuruna yapılan zammın ardından fiyatlar yüzde 23.5'lik bir artış gösterdi.

Söz konusu zammın 25 Ekim 2024 tarihi itibariyle ilaç bedellerine yansıtılacağı biliniyor. Yapılan zam sonrası Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Euro değeri 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak satışa çıkacak.

KAR ORANLARI DA GÜNCELLENDİ!

Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kâr oranları, depocu kârı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı kârı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu kârı yüzde 6, eczacı kârı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu kârı yüzde 3, eczacı kârı yüzde 13 olacak.

Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak zammın ardından barem değerleri euro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde 39,05 TL oldu.