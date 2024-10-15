Haber Merkezi

7’den 70’e herkes tarafından severek takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor, 2025 sezonu ile gündeme gelmeye başladı.

Yarışmacı kadrosu merakla beklenen programda eski yarışmacıların katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Survivor’ın 2021 sezonunda yer alan ve yarışmanın ardından evlenen isimler arasında yer alan İsmail Balaban ve İlayda Şeker’de yarışmaya katılıp katılmayacakları merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren eski şampiyon Balaban ve Şeker ikilisi Survivor hakkında yöneltilen soruya verdikleri yanıt ile şaşkına çevirdi.

YANITI GÜNDEM OLDU!

İsmail Balaban’ın Survivor 2025 kadrosunda olduğu iddiaları sonrası ikiliye sosyal medya üzerinden çeşitli sorular yöneltilmeye başladı.

Balaban’ın eşi İlayda Şeker sosyal medya hesabından yaptığı soru etkinliğinde yöneltilen “Bu sene karı koca survivora katılsanız çok güzel olur” yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Şeker eşiyle birlikte katıldıkları taktirde yarışmanın reyting rekorları kıracağını belirterek, “Güzel mi olur, yoksa yarışma reyting mı kırar orasını bilemem. İsoyla aynı anda düşünemiyorum” yanıtıyla ilgi odağı oldu.