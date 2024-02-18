İlk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemrenin düşeceği tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ilk cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih...

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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere yılda üç kez düşmektedir.

Cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşer. Her bir cemre, havanın, toprağın ve suyun ısınmasını temsil eder.

Cemre düşmesiyle birlikte havaların ısınması ve doğanın uyanması beklenir.

Kış aylarını yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar, baharın ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor.

Vatandaşlar arama motorlarında "İlk cemre düştü mü?" ve "2024 cemre düşme tarihleri?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki 2024 yılında ilk cemre ne zaman düşecek? İşte merak edilen o tarih..

İlk cemre ne zaman düşecek?

2024 yılında ilk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşecek. Bilindiği üzere cemre birer hafta arayla düşmektedir.

Bu sebeple ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşerken üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.