İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri...

Hüseyin Topuz

Şubat ayının sonlarına yaklaşırken baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre düşmesi, vatandaşların merak konusu oldu.

Bilindiği üzere cemre ilk olarak havaya, daha sonra suya ve son olarak toprağa düşüyor.

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde vatandaşlar, baharın ne zaman geleceğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Vatandaşlar arama motorlarında "İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, ilk cemre ne zaman ve nereye düşecek? İşte, 2025 cemre düşme tarihleri..

İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek?

2025 yılında ilk cemre 20 Şubat 2025 tarihinde havaya düşecek. Bilindiği üzere cemre birer hafta arayla düşmektedir.

Buna göre ikinci cemre 27 Şubat 2025'te suya düşerken son cemre ise 6 Mart 2025 tarihinde toprağa düşecek.