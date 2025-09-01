İlk ders saati belirlendi! İşte 8 Eylül Pazartesi okullarda ders saatleri...

8 Eylül Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak...

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı resmen başlayacak.

Veliler ve öğrenciler ise “Okullar kaçta başlıyor, dersler saat kaçta bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor.

MEB’in belirlediği genel bir saat uygulaması bulunmazken, ders başlangıç ve bitiş saatleri okulun bulunduğu ile, ilçeye ve kurumun kendi programına göre değişiklik gösterebiliyor.

İşte, okullarda ilk ders saati...

Geçtiğimiz yıllarda çoğu okulda derslerin 08.30 – 09.00 aralığında başladığı, çıkış saatlerinin ise 15.30 – 16.00 civarında olduğu biliniyor. Ancak bazı okullarda dersler sabah 07.00 gibi erken saatlerde başlayabiliyor.

Bu nedenle en doğru bilgi için velilerin ve öğrencilerin bağlı bulundukları okulun resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.