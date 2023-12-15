İlk ölüm kayıtlara geçti! Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü hakkında aramalar hız kazandı. Peki, maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşıyor? İşte maymun çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke içinde, maymun çiçeği virüsü "mpox" kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Maymun çiçeği virüsü tüm dünyada bir tedirginlik yaratıyor. Korona virüs salgınının ardından yeni bir virüs salgınının ortaya çıkması herkesi tedirgin ediyor.

Japonya'da meydana gelen ölümün ardından maymun çiçeği hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, nedir maymun çiçeği virüsü ve belirtileri nelerdir? İşte maymun çiçeği hakkında merak edilenler...

Maymun çiçeği virüsü belirtileri

Çiçek hastalığı ile aynı belirtileri gösteren maymun çiçeği yakın temas ve solunum yoluyla bulaşabiliyor. Virüse yakalananların virüsü hafif şekilde geçirdiği belirtiliyor.

İnsanlar arasında kolay yayılamayan virüs maymun ve kemirgen hayvanlardan bulaşıyor. Maymun çiçeğinin en büyük belirtileri baş ağrısı, yüksek ateş, boyun lenf bezlerinde şişlik ve genellikle yüzde başlayan döküntüler.

Bu döküntüler hastalık belirtilerinin görülmesinden sonra 1 ile 5 gün arasında görülüyor. Döküntüler genellikle yüz bölgesinde başlıyor.Daha sonra vücuda yayılmaya başlayabiliyor.

Maymun çiçeği virüsünden korunma yolları

Nadir görülebilecek bu virüs türüne yakalanma ihtimali düşüktür fakat her ihtimali göz önünde bulundurmakta fayda var.Virüse karşı hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz.Tükettiğiniz etlerin iyi pişmiş olmasına dikkat etmenizde fayda var.

Ölü hayvanlar dahil olmak üzere vahşi hayvanlar ve sağlıklı gözükmeyen başıboş hayvanlara temastan kaçınılmalı.