İlk sahur saat kaçta? 1 MART 2025 il il sahur vakitleri

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Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği 2025 Ramazan ayı başlıyor…

Bu gece, Ramazan'ın ilk sahuru için sofralar kurulacak ve oruç ibadeti başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte Türkiye’nin 81 ilinde sahur ve iftar vakitleri netleşti.

Ramazan ayının başlangıcı için geri sayım biterken, oruç tutacak vatandaşlar "İlk sahur saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte 1 Mart 2025 Ramazan ayının ilk günü sahur vakitleri:

BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

İlk sahura saat kaçta kalkılacağını merak eden ve sahur vakitlerini sorgulayan vatandaşlar için 2025 Ramazan imsakiyesi belli oldu.

İstanbul: 06.07

Ankara: 05.52

İzmir 06.16

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