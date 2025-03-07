İlkbaharda bahçeye neler ekilir, neler dikilir?

Hüseyin Topuz

İlkbahar, doğanın yeniden canlandığı, toprağın uyanıp bereketlendiği en güzel mevsimlerden biridir.

Soğuk kış günlerinin ardından bahçeler yeşermeye, ağaçlar çiçek açmaya başlar.

Bu dönemde sebze, meyve ve çiçek ekimi yapmak, hem doğayla iç içe olmayı hem de yaz aylarında taze ürünler elde etmeyi sağlar.

Peki, ilkbaharda bahçeye neler ekilmeli, hangi bitkiler dikilmeli? İşte, toprağınızı en verimli şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenler...

Sebzeler

İlkbaharda ekilebilecek sebzeler hızlı büyüyen, ılıman hava koşullarına dayanıklı ve bol verimli olanlardır. Bunlar arasında:

- Marul, roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler

- Havuç, turp, pancar gibi kök sebzeler

- Domates, biber, patlıcan gibi fide olarak dikilen sebzeler

- Bezelye, fasulye, kabak gibi bahar başında ekilebilenler

Meyveler

İlkbahar, meyve fidanları dikmek için de harika bir zamandır. Toprak henüz çok sıcak olmadığı için kökler rahatça adapte olabilir. Dikilebilecek meyveler şunlardır:

- Elma, armut, şeftali, erik gibi meyve ağaçları

- Çilek, böğürtlen, ahududu gibi meyve çalıları

Çiçekler

Renkli ve canlı bir bahçe oluşturmak isteyenler için ilkbaharda ekilebilecek bazı çiçekler:

- Papatya, menekşe, petunya gibi mevsimlik çiçekler

- Gül, ortanca, lavanta gibi çok yıllık bitkiler

- Lale, sümbül, nergis gibi soğanlı çiçekler