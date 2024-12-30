İlkokulda karne verilmeyecek mi? Karne yerine ne verilecek? 2025'ten itibaren...

Karne, öğrencilerin dönem sonunda aldıkları bir başarı belgesi olarak uygulanıyor.
Karne gününü heyecanla bekleyen öğrenciler, akabinde tatile giriyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim döneminde başlayacak yeni bir uygulamayı duyurdu.
Bakan Tekin yaptığı açıklamada, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 2025 yılı itibarıyla artık karne verilmeyeceğini belirtti.
Bu kapsamda, "İlkokulda karne yok mu","Karne yerine ne verilecek", "1,2,3,4. sınıflarda karne verilmeyecek mi" merak edildi.
İşte karne yerine geçecek olan belge...
İLKOKULLARDA KARNE KARARI
Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sonu yaklaşırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.
Karneler hakkında konuşan Tekin, yeni eğitim dönemi itibarıyla ilkokullarda karne olmayacağını belirtti.
İlkokullarda artık karne verilmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, “Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız” dedi.