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İlkokulda karne verilmeyecek mi? Karne yerine ne verilecek? 2025'ten itibaren...

İlkokulda karne verilmeyecek mi? Karne yerine ne verilecek? 2025'ten itibaren... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklaması ile birlikte "karne" değişikliği yaşandı. Buna göre; İlkokul öğrencilerine artık karne yerine başka bir belge verilecek. Detaylar haberimizde...