İllüzyon testi: Süper zekalar çözebilir! Limonların arasında gizli biri var...

Optik illüzyonlar, gözlerinize ve beyninize oyun oynayan eğlenceli görsel bulmacalardır.

Bu görüntülerde gördükleriniz genellikle gerçeklikle uyuşmaz; orada olmayan şeyleri fark etmenize veya bir şeyi farklı görmenize yol açabilir.

Bu illüzyonlar, gözlerimizin ve beynimizin gördüğümüz şeyi anlamlandırmak için birlikte çalışması ve bazen sonuçlara çok çabuk varması nedeniyle oluşur.

Desenler, gizli nesneler veya beynimizin boşlukları nasıl doldurduğuna dayanan şeyler gibi farklı illüzyon türleri vardır. Bu bulmacaları çözmek sadece eğlenceli değildir; aynı zamanda gözleminizi eleştirel düşünmenizi ve problem çözme becerilerinizi keskinleştirir ve hatta IQ'nuzu artırabilir.

Şimdi, bugün için eğlenceli bir meydan okuma: Bir elma ağacının resmine yakından bakın ve gizli tırtılı bulmaya çalışın.

Keskin bir gözünüz ve yüksek bir IQ'nuz olduğunu düşünüyorsanız, bu elma ağacındaki gizli tırtılı 5 saniye içinde bulmaya çalışın.

Ağaçtaki elmaların ne kadar güzel olduğunu kolayca görebilirsiniz. İlk bakışta, bu elma ağacı oldukça normal görünüyor. Ancak gizli bir "Tırtıl" var.

Görev, bu elma ağacındaki gizli tırtılı bulmaktır.

Yani IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak, bu elma ağacındaki gizli tırtılı 5 saniyede bulun.

Evet, resme dikkatlice bakın.

Keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1…

Önce resme dikkatlice bakın; ağacın sol tarafına, aşağı doğru dikkatlice bakın.

Büyük, yeşil renkli bir tırtıl saklanmış ve onu kolayca görebilirsiniz.

Yani, burada, bu yeşil renkli tırtıl bu elma ağacında saklı.