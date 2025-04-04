Haber Merkezi

Evcil hayvan sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de satışı yapılan evcil hayvanlara yönelik üretilen ödül mamasında ölümcül bakteri tespit edildi.

Supercan Bulk firması tarafıdan üretilen, "Pig Ear Slivers - Thick Cut Piggy Ear Slices" adıyla bilinen ürünlerinde potansiyel Salmonella kontaminasyonu tespit edilmesi üzerine, acil geri çağırma kararı alındı.

Söz konusu geri çağırmanın kapsamının, toplam 500 ünite olduğu belirtilirken, bu paketlerin her biri yaklaşık 15,9 ons ağırlığında ve son kullanma tarihi 9 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünlerin ise ilk olarak 11 Nisan 2024 tarihinde Washington Eyaleti’ndeki North 40 mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.

MAMAYLA TEMAS ETMEKTE TEHLİKELİ

Washington Eyalet Tarım Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2025 tarihinde yapılan testlerde ürünlerde Salmonella bakterisine rastlanılması üzerine ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından, ürünlerin taşıdığı bakterinin sadece hayvanlar için değil, ürünle temas eden insanlar için de sağlık riski oluşturabileceğini vurguladı.

Şu ana kadar ürünle bağlantılı herhangi bir hastalık vakası bildirilmediğini ancak kontamine mamaya dokunan kişilerde kusma, ishal, mide bulantısı ve ateş gibi belirtiler görülebileceği ifade edildi. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde bu etkilerin daha ciddi seyredebileceği belirtildi.

Bu nedenle yetkililer, ilgili ürünü satın alan tüketicilere, sağlık risklerinden korunmak amacıyla ürünü kullanmayarak iade etmeleri veya güvenli bir şekilde imha etmeleri yönünde çağrıda bulundu.