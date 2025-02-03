İmitasyon altınlar kapış kapış gidiyor; Bilezikler 100, kemerler 1000 TL...

İHA

Altın fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle düğün yapacaklar Kahramanmaraş’ta Tarihi Kapalıçarşıdaki imitasyonculara yöneldi.

Çarşıda 30 yıldır imitasyon kemer, bilezik, yüzük satışı yapan Ali Atıcı, altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak kişilerin imitasyon ürünlerine ilgisinin arttığını söyledi.

"KEMER BİN TL"

Düğünlerde en çok kemer ve bileziklere yönelim olduğunu söyleyen Atıcı, "Altın fiyatları yükseldikçe imitasyona rağbet artıyor. Altına gücü yetmeyenler, düğün yapanlar, altını bozdurup tekrardan yerini doldurmak isteyenler geliyorlar ve bu şekilde eksiklerini tamamlıyorlar. Burada en pahalı ürünümüz kemer. İmitasyonu bin TL olan kemerin gerçeği 1 milyon" ifadesini kullandı.

GERÇEĞİ 60 BİN

Atıcı,"En uygun fiyatlarımız burma bilezik ve kıvırcık bilezik 100 TL’ den başlıyor. Gerçiği ise 60 bin TL" dedi.