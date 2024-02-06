İnci Tanaleri’nde Azem’in oğlu ortaya çıktı! Kubilay Aka ağzından kaçırdı... İlk fragmanının yayınlanmasının ardından büyük bir ilgiyle takip edilen İnci Taneleri’nde herkesin merak ettiği detay ifşa oldu. Kubilay Aka Azem’in oğlunun kim olduğunu ağzından kaçırdı.

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ensonhaber.com

Yayınlandığı iki bölümüyle reytingleri alt üst ederek birincilik koltuğuna oturan İnci Taneleri gündemde kalmaya devam ediyor.

İzleyiciye soluk aldırmayacak bir seyir keyfi sunan İnci Taneleri’nde en çok merak edilen konularında biri ise Azem’in çocuklarının kim olduğu.

Yılmaz Erdoğan’ın dizide hayat verdiği edebiyat öğretmeni olan Azem’in çocuklarına kavuşması sabırsızlıkla beklenen en önemli ayrıntılardan biri.

Diziye 2. bölüm ile birlikte dahil olan Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu’nun hikayeleri merak edilirken gala günüde senaryonun deşifre edildiği ortaya çıktı.

Azem’in oğlu…

Gala gününde Kubilay Aka ağzından öyle bir şey kaçırmış ki seyircide ne merak kalacak ne de başka bir şey.

Aka yaptığı röportajında "Ben Yılmaz Erdoğan'ın... Değil, Azem'in oğlunu..." dediği anda Yılmaz Erdoğan'ın "Niye söyledin oğlum?" diyerek kahkahalara boğulduğu görüntüler sayesinde büyük sır açığa çıkmış oldu!