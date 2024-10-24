İnci Taneleri bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Ekim Kanal D yayın akışı

Haber Merkezi

Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından birçok televizyon kanalı dizilerin yeni bölümlerini erteledi.

Dün akşam beklenen yeni bölümler yerine dizilerin tekrarları izleyiciyle buluştu.

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi İnci Taneleri'nin de bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Peki, bu akşam İnci Taneleri var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Ekim Kanal D yayın akışı…

BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI?

Kanal D'nin yayın akışında yer alan bilgiye göre, İnci Taneleri dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte yayın akışı:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi