İndirim geldi, tabela güncellendi: 7 Mart 2025 benzin, motorin, LPP fiyatları

Haber Merkezi
Akaryakıt fiyatları döviz kurları ve Brent petrol dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.
4 Mart’ta yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından bugün benzine 2 lira 6 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.
Güncellenen fiyatlarla birlikte sürücüler depolarını daha uygun fiyata doldurabilecek.
Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları…
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 46.54 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.96 TL
Motorin litre fiyatı: 47.38 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.33 TL
Motorin litre fiyatı: 47.74 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL