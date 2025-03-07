İndirim geldi, tabela güncellendi: 7 Mart 2025 benzin, motorin, LPP fiyatları

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları döviz kurları ve Brent petrol dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor.

4 Mart’ta yapılan 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından bugün benzine 2 lira 6 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi.

Güncellenen fiyatlarla birlikte sürücüler depolarını daha uygun fiyata doldurabilecek.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43.96 TL

Motorin litre fiyatı: 47.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.33 TL

Motorin litre fiyatı: 47.74 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL