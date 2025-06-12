Inditex indirim tarihleri 2025: Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho...

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İspanya menşeili moda devi Inditex, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterqüe markaları ile dünya genelinde popüler bir hazır giyim markası.

Her yıl düzenli olarak müşterilerine indirim fırsatları sunan Inditex, 2025 yılında da %50'yi geçen indirimler sunacak.

Alışveriş tutkunları, merakla indirim günlerini araştırıyor.

Şimdiden sepetini hazırlayanlar, "Inditex ne zaman indirime girecek" sorusuna yanıt arıyor.

İşte indirim tarihleri...

INDITEX İNDİRİM TARİHLERİ

2025 Inditex yaz indiriminin de 26 Haziran Çarşamba günü ya da o haftada başlaması öngörülüyor.

İndirimler web sitesinde mobil uygulamada ve mağazalarda eş zamanlı olarak başlıyor.